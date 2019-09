Milan Inter: Conti e i problemi nel coprire l’ampiezza

Il Milan deve migliorare nella copertura dell’ampiezza. I terzini rischiano troppo sul lato debole

Uno dei rischi della difesa a zona di Giampaolo è quello di concedere troppo in ampiezza. I terzini rischiano di essere troppo esposti sul lato debole. Proprio per questo Conte ha tenuto i quinti molto alti in Milan-Inter, proprio perché voleva creare situazioni pericolose sulle corsie esterne.

Un esempio nella slide sopra: Asamoah è sulla stessa linea degli attaccanti, con Conti al centro dell’area e tanto spazio sulla corsia destra del Milan. Anche se i nerazzurri non hanno sfruttato questa situazione, è bene che Giampaolo cerchi di limitare i problemi