Milan Inter, fischi o indifferenza per Calhanoglu? Intanto il turco scalda i motori

Quello di domenica sera, sarà il primo derby Milan-Inter da avversario rossonero per Calhanoglu. Attesa per la reazione di San Siro

Partita ovviamente particolare domani sera per Hakan Calhanoglu, la prima da ex nel derby con la maglia dell’Inter contro il Milan.

Come scrive Tuttosport, c’è attesa per la reazione del pubblico milanista: fischi o indifferenza per il fantasista turco? Intanto Simone Inzaghi vuole dargli un’altra occasione, con Calhanoglu che parte favorito su Vidal malgrado l’ottima prova del cileno in Champions contro lo Sheriff. Anche Sensi incombe, ma il tecnico interista sembra voler puntare sul numero dieci nella stracittadina.

