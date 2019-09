Milan Inter: Giampaolo abbassa la posizione di Calhanoglu

Giampaolo ha provato a modificare la posizione di Calhanoglu per aiutare il palleggio del Milan. La soluzione non ha però pagato

In avvio di azione, il Milan ha sofferto molto la marcatura di Sensi su Biglia, che ha rallentato e intasato la manovra. Per dare più soluzioni nell’uscita bassa, in una fase del primo tempo Giampaolo ha scelto di abbassare Calhanoglu. L’ex Bayer doveva aiutare la prima costruzione.

Si vede nella slide sopra, il tedesco viene incontro. Purtroppo per Giampaolo, Barella è stato puntuale nel seguire i movimenti di Calhanoglu, col Milan non ha goduto di significativi miglioramenti.