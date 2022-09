Milan Inter, Inzaghi scioglie le ultime riserve in vista del derby di questa sera: ecco quale sarà la coppia di attaccanti

Simone Inzaghi ha scelto quale sarà il suo tandem d’attacco per l’Inter.

Come riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, in avanti nel derby verrà schierato il duo Lautaro Martinez-Correa, vista l’indisponibilità di Lukaku. Panchina per Dzeko.