Milan Inter: la crescita di Godin come terzo di difesa

Diego Godin sta incidendo come terzo di difesa nell’Inter di Conte. L’uruguagio sta arricchendo parecchio il suo stile

Godin si sta affermando in un contesto tattico molto diverso rispetto a quello dell’Atletico Madrid. Come terzo, l’uruguagio deve saper defilarsi di più e fare uscite aggressive in zone molto avanzate. A quasi 34 anni, l’uruguagio si sta mettendo in gioco in un nuovo stile tattico.

Un esempio nella slide sopra. Godin insegue Leao ben oltre la metà campo rossonera, ciò aiuta il recupero palla avanzato dell’Inter. Da notare la pressione nerazzurra, con D’Ambrosio su Rodriguez e i 3 centrocampisti dell’Inter attaccati a quelli milanisti.