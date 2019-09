Milan Inter: Sensi e il lavoro difensivo su Biglia

La marcatura di Sensi su Biglia ha ostacolato la fase di costruzione del Milan. Tante difficoltà in costruzione per i rossoneri

Uno dei problemi del Milan contro l’Inter è stato quello di non riuscire a costruire in modo pulito, con tante difficoltà nella prima costruzione. Ci sono però anche parecchi meriti dei nerazzurri, visto che punte e centrocampisti hanno fatto un gran lavoro in fase difensiva.

Sensi in particolare ha compiuto una marcatura precisa su Biglia, che ha oscurato il vertice basso rossonero. Si vede nella slide sopra: i 3 centrocampisti dell’Inter sono su quelli rossoneri, con Sensi su Biglia, Brozovic su Kessie e Barella su Calhanoglu.