Milan Inter: Sensi è sempre determinante in rifinitura

Stefano Sensi continua a essere il principale rifinitore dell’Inter di Conte. Pure contro il Milan è stato fondamentale

In un’Inter che in avanti non ha tantissima creatività, la posizione di Stefano Sensi continua a essere determinante. Oltre al suo grande apporto nell’aiutare Brozovic nell’uscita quando ci sono pochi spazi, l’ex Sassuolo sta dimostrando grandi qualità negli smarcamenti. E’ bravissimo nel farsi trovare tra le linee, e la slide sopra ne è un esempio.

Oltre all’assist per Lukaku, pure contro il Milan Sensi è stato il principale rifinitore nerazzurro. Ben 3 passaggi chiave per lui.