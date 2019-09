Milan-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Inter streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il Derby della Madonnina, match clou della 4ª giornata di Serie A

Il Derby della Madonnina fra il Milan di Marco Giampaolo e l’Inter di Antonio Conte accende il sabato della 4ª giornata di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno con 9 punti, i rossoneri hanno collezionato invece 7 punti nelle prime 3 giornate. Milan-Inter: la stracittadina milanese si giocherà sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il big match Milan-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l'app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il Derby di Milano anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Milan-Inter in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q.

Milan-Inter

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 21 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1



Le probabili formazioni

MILAN – Giampaolo lancerà Conti sulla destra al posto dello squalificato Calabria. Per il resto la squadra rispecchierà quella che ha vinto di misura a Verona, con Biglia preferito in regia a Bennacer, il turco Calhanoglu mezzala sinistra e Paquetá trequartista accanto a Suso. Proprio al posto del brasiliano non è da escludere tuttavia l’impiego dal 1′ del nuovo acquisto Rebic, che farebbe il suo debutto a San Siro.



INTER – Archiviata la prestazione deludente in Champions League con lo Slavia Praga, Conte dovrebbe affidarsi nel derby agli uomini che gli danno in questo momento maggiori garanzie. Godin dovrebbe tornare dal 1′ in difesa con De Vrij e Skriniar, mentre in attacco sarà confermato il tandem Lukaku-Lautaro Martínez. Qualche dubbio a centrocampo, dove Barella potrebbe trovare spazio a discapito di Vecino o di Brozovic. In quest’ultimo caso sarebbe testato nel ruolo di regista.



MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá; Piatek. All. Giampaolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

