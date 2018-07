Nuovi aggiornamenti sul restyling dirigenziale del Milan, ipotesi Rinaldo Sagramola come nuovo direttore generale

In attesa di aggiornamenti sulla decisione del Tas di Losanna (LEGGI ANCHE: Il Milan al Tas di Losanna per un’altra finale europea: oggi il verdetto), il fondo Elliott è al lavoro per operare un ampio restyling dirigenziale per il Milan. E spunta un nome nuovo secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia: parliamo di Rinaldo Sagramola, ex dirigente del Brescia. Il quotidiano riporta di un contatto tra le parti, con l’offerta della poltrona di direttore generale nel nuovo corso rossonero.

Potrebbe tornare protagonista a quasi un anno di distanza dall’addio al Brescia l’esperto dirigente italiano: dopo aver mosso i primi passi nella Lodigiani, club di Roma, Sagramola è passato al Vicenza nella stagione 1999/2000. Nel 2004 viene contattato da Maurizio Zamparini, che lo porta al Palermo con sé, una avventura terminata dopo otto stagioni. Nel 2012 diventa il direttore generale e amministratore delegato della Sampdoria, dove resta per due anni. Infine, l’avventura al Brescia: nominato amministratore delegato e dg nel febbraio 2015, ha dato l’addio nello scorso novembre dopo l’arrivo di Massimo Cellino. E ora l’ipotesi Milan: potrebbe essere lui il nuovo dg del Diavolo, attese conferme…