Nuovo nome per la panchina del Milan: questa volta è il turno di Patrick Vieira del Nizza. Lo riporta Rai Sport

Spunta l’ipotesi Patrick Vieira per il post-Gattuso. Un altro nome che si va aggiungere ad una lunga lista di pretendenti: Di Francesco, Simone Inzaghi, passando per Jardim, Gasperini e Shevchenko. L’ex centrocampista della Juventus sarebbe stato accostato alla panchina rossonera da Rai Sport. Vieira è al momento alla guida del Nizza, attualmente al settimo posto della Ligue One.

Inoltre, proprio l’obiettivo di mercato rossonero Saint-Maximin veste la maglia del Nizza. L’esterno francese è stato puntato dal Milan per rinforzare le corsie esterne.