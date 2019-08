Milan, senti Jovic: «Zidane crede in me». Lontano il suo addio dal Real

L’attaccante serbo del Real, Jovic, ha commentato le voci che lo vedrebbero lontano da Madrid nella prossima stagione

Intervistato ai microfoni del portale russo Novosti, Luka Jovic, ha allontanato le voci di un suo possibile addio al Real Madrid.

Ecco le sue parole: «I media mi fanno sempre ridere. Sono stato abituato a tutti i tipi di commenti e giudizi sin dall’inizio della mia carriera da professionista. Il tempo dirà ciò che è vero. Crede in me, il suo pensiero non è cambiato. Sto imparando da lui giorno dopo giorno, sono molto contento. Lui è ai vertici del calcio mondiale, sia come calciatore che come allenatore».