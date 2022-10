Pronto, Dusan? Vlahovic alla ricerca del primo squillo a San Siro

Dusan Vlahovic cerca il primo gol a San Siro contro una grande, mai contro il Milan in bianconero

Pronto, Dusan? Vlahovic cerca il primo squillo a San Siro. Il serbo è alla ricerca di una rete importante da aggiungere al suo palmares.

Da quando è arrivato in bianconero non ha mai segnato alle dirette concorrenti e ora il suo momento di forma è tale da potergli chiedere questo scalpo in una partita determinante per entrambe le squadre. Il mese sembra essere partito bene con i gol in Nazionale, quello al Bologna e in Champions League al Maccabi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.