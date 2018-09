Milan, Kalinic a Bonucci: «Complimenti per lo scudetto» – FOTO

L’attaccante croato Nikola Kalinic ha commentato un post Instagram dell’ex compagno congratulandosi in anticipo per lo scudetto

Non siamo neanche ad ottobre e la Juventus sembra già avere più di una mano sul prossimo scudetto. Sette vittorie in sette partite, con il Napoli ultima vittima ad aggiungersi al trionfale cammino bianconero. Proprio la rivale più accreditata, la squadra più completa per fronteggiare la squadra di Allegri. Tutti ormai si sono accorti dello strapotere di CR7 e compagnia, una squadra che anche nella difficoltà sembra trovare la vittoria agevolmente e senza faticare. Ad aggiungersi alla schiera dei “tifosi” bianconeri è stato Nikola Kalinic, scappato in estate all’Atletico Madrid dopo l’infelice parentesi al Milan. Il calciatore croato ha commentato infatti su Instagram una foto celebrativa di Leonardo Bonucci, l’anno scorso compagno di squadra in rossonero. «Complimenti per lo scudetto», le parole di Kalinic, a certificare la supremazia juventina già ad inizio stagione. Ovviamente i tifosi rossoneri non l’hanno presa benissimo, riempiendo di insulti sia l’ex difensore che il croato.