Milan, Kjaer: «Monza qui per fare risultato, sarà dura»

Intervenuto a Milan Tv nel pre-partita di Milan-Monza, Simon Kjaer ha presentato la partita:

«Io sto bene, sono stato meno bene per un po’ di tempo. Ora sono a disposizione per dare una mano alla squadra. La settimana è stata impegnativa, abbiamo lavorato su varie cose e siamo pronti. SIcuramente sarà una sfida dura contro un avversario molto migliorato nelle ultime partite. Sono venuti qui per fare risultato ma noi con i nostri tifosi vogliamo portare».