Milan, Krunic: «Giampaolo? Mi conosce: faremo grandi cose»

Milan, Rade Krunic si presenta ai microfoni ufficiali dei rossoneri. Ecco le parole del centrocampista ex Empoli

Rade Krunic si presenta ai tifosi del Milan durante una video intervista rilasciata sulla pagina Facebook dei rossoneri. Tra i vari temi toccati dal centrocampista ex Empoli, Krunic ha parlato di Giampaolo.

Ecco le sue parole: «Giampaolo è stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha fatto crescere molto. Per me è un grande allenatore, ha il suo stile. Gli piace fare il possesso palla. Può fare molto bene qui, meritava un grande club come il Milan. Speriamo di fare grandi cose insieme».