Rade Krunic è del Milan ma il club non ha ancora ufficializzato l’ingaggio per degli intoppi burocratici: le ultime

Rade Krunic è un nuovo giocatore del Milan ma l’ufficialità della firma con i rossoneri non è ancora arrivata. Nel frattempo, secondo Sky Sport, il giocatore si sta allenando a Milanello.

Il centrocampista ex Empoli è già al lavoro per farsi trovare pronto da Marco Giampaolo. Non dovrebbero esserci problemi per la firma, solo piccoli intoppi burocratici legati a uno degli agenti.