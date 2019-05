Milan, la decisione della Uefa: cosa possiamo aspettarci

Il Milan aspetta la decisione della Uefa a giorni: ecco cosa possiamo aspettarci dalla Camera giudicate. Tutti gli scenari possibili

Il Milan conquista l’Europa League sul campo. Tuttavia, la Camera giudicante Uefa potrbbe sottrargliela. Il pronunciamento della Uefa avverà a giorni, fine maggio ed inizio giugno. Cosa possiamo aspettarci? La seconda violazione (dopo il triennio scorso, patteggiato dal Milan) avrà il gravante della recidiva e potrebbe costare caro ai rossoneri.

Inoltre, anche la reazione della società potrebbe non essere la stessa, vista l’Europa conquistata. Infatti, il Milan potrebbe eventualmente “accettare” la pena comminata per evitare future sanzioni e partire da un “anno zero”. Ovviamente, in primis spetterà alla Uefa la decisione: e poi eventualmente il Milan potrebbe decidere per il ricorso (che dovrebbe essere comunquq accolto). Intanto, il Toro rimane alle porte…