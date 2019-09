La fase offensiva del Milan di Giampaolo per ora è poco efficiente. I rossoneri creano poche occasioni pericolose

Il Milan non ha iniziato bene la stagione, sia in termini di gioco che di prestazioni. Nella speranza che Rebic migliori l’imprevedibilità offensiva, i rossoneri faticano molto nel creare occasioni da rete pericolose.

Finora il Milan di Giampaolo è appena undicesimo in Serie A per gol attesi creati: 2.56. E questo nonostante si sia giocato contro avversarie come Udinese e Brescia. Insomma, la fase offensiva deve crescere molto