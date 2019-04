Milan-Laxalt, probabile cessione in estate? Idea Castagne per sostituirlo

L’uruguaiano non sta convincendo la dirigenza del Milan, potrebbe essere uno dei pezzi da vendere in estate per far cassa. Si pensa a Castagne per la fascia sinistra

Diego Laxalt è stato uno dei trasferimenti più cari la scorsa estate, passò al Milan dal Genoa per la bellezza di 18 milioni. Il calciatore però ha trovato poco spazio, probabilmente si valuterà di cederlo, per acquistare un nuovo profilo sulla fascia sinistra.

L’ex Genoa ha giocato finora solo 1071 minuti in stagione, non insidiando praticamente mai la titolarità di Ricardo Rodriguez. Valige pronte quindi per Laxalt che piace alla Lazio. Ovviamente ci sarà da valutare a quanto cederlo, ad ora sarebbe sicuramente una minusvalenza; il Milan potrebbe quindi mandarlo in prestito a giocare di più, per far rivalutare il suo cartellino.

Per sostituire l’uruguaiano sulla fascia, tra le tante idee, si pensa anche a Castagne; l’esterno belga classe 1995, legato all’Atalanta da un contratto in scadenza nel 2020, potrebbe essere un profilo interessante. A gennaio la squadra orobica voleva 10 milioni di euro per Castagne, ma adesso vista anche la convocazione di Martinez, per gli impegni del Belgio, potrebbe aver fatto alzare la valutazione.