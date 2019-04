Milan-Lazio, in arrivo prova tv per Patric e Luiz Felipe? – VIDEO

Milan-Lazio non finisce mai: dopo le polemiche dei giorni scorsi sul caso Bakayoko-Kessie, spuntano dei video sui due laziali – VIDEO

Non sembra finire mai Milan–Lazio, anzi l’impressione è che sia solo all’inzio. Dopo le polemiche sull’arbitraggio di Rocchi, è arrivato il caso Kessie–Bakayoko. A mettere una pezza ci ha pensato uno dei diretti interessati, Acerbi, che ha sdrammatizzato il tutto come fatti di campo.

Oggi, sui social, sono comparsi invece due video che potrebbero creare un ulteriore caso: nei filmati in questione si vede Luiz Felipe che dà un colpo con la spalla a Suso, da dietro a gioco fermo, e Patric che corre per cercare lo scontro con Kessie. Possibile prova tv per i due biancocelesti?