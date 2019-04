Milan-Lazio, Salvini sullo striscione: «Identificati 14 idioti. Tolleranza zero»

Anche Salvini condanna lo striscione fascista degli ultras della Lazio. Ecco le parole del ministro, tifoso del Milan

«Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale. Ringrazio le forze dell’ordine che stanno seguendo con attenzione la situazione. Il calcio deve tornare ad essere un’occasione di festa e di incontro, non di rissa e di scontro. Ho appena fatto i complimenti alle forze dell’ordine che hanno identificato 14 idioti che invece di andare a vedere una partita di pallone vanno in giro per Milano a far casino».

Il sindaco di Milano Sala critica aspramente lo striscione degli Irriducibili esposto a Piazzale Loreto. E ammonisce i partiti politici

Il terribile striscione pro-Mussolini della tifoseria della Lazio non è certo passato inosservato. Il gruppo ultras degli Irriducibili ha reso omaggio al gerarca fascista a Piazzale Loreto, scatenando l’indignazione.

Sulla vicenda che precede la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ecco il suo commento diffuso via Twitter:«Anche cercando di non drammatizzare, non si può non capire che si stanno superando certi limiti. E che la denuncia di tutto ciò spetta soprattutto alla politica. A tutta la politica però. Milano è e resterà sempre una città profondamente antifascista».