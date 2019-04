Milan-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Lazio streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Lazio streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Sabato 13 aprile alle ore 20,30, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso ricevono la squadra guidata da Simone Inzaghi. Milan quarto in classifica con 52 punti e reduce dalla sconfitta in casa della Juventus; Lazio settima con 49 (e una partita da recuperare) e proveniente dal pareggio interno col Sassuolo. Le due compagini si sono affrontate già due volte nel corso della stagione: nella gara d’andata in campionato (1-1 all’Olimpico) e, sempre a Roma, nella semifinale d’andata di Coppa Italia (0-0). Stasera, è di nuovo Milan contro Lazio: uno scontro diretto cruciale per la corsa al quarto posto.

Milan-Lazio sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Milan-Lazio

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 13 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Gianluca Rocchi (sez. Firenze)

Milan-Lazio, probabili formazioni

MILAN – Gattuso, oltre al lungodegente Bonaventura, non può ancora contare su Gianluigi Donnarumma e Paquetà e deve valutare le condizioni di Conti. Rossoneri probabilmente in campo col 4-3-3: Reina tra i pali, Calabria, Musacchio (favorito su Zapata), Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Cahanoglu. In avanti, probabile schieramento del tridente formato da Suso, Piatek e Borini. Aperta anche l’ipotesi di un attacco a due con Cutrone-Piatek dal 1′ e Suso trequartista.

LAZIO – Simone Inzaghi, oltre ai lungodegenti Berisha e Lukaku, deve fare i conti coi recenti infortuni di Radu e Marusic. Biancocelesti previsti in campo con Strakosha in porta, Luiz Felipe (o Patric), Acerbi e Bastos in linea di difesa. Acentrocampo sonon pronti Romulo, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Lulic. In avanti, Correa è favorito dal 1′ su Caicedo a supporto di Immobile.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

