Milan Lecce, Biglia al 45′: «Dispiaciuti per Giampaolo. Ora riscattiamoci»

Lucas Biglia non nasconde la voglia di rivalsa del Milan di Pioli: ecco il suo commento dopo il primo tempo contro il Lecce

Il Milan visto contro il Lecce ha stupito tutti per grinta e propositività. Ecco il commento di Lucas Biglia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla fine del primo tempo, sullo spirito del Milan di Pioli.

«Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Dispiace per l’esonero di mister Giampaolo, ma serviva qualcosa in più. Vogliamo riscattarci e puntare più in alto in classifica».