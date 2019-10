Milan Lecce, Massara: «Dobbiamo essere competitivi per la Champions»

Il direttore sportivo del Milan Massara ha spiegato le ambizioni del club rossonero a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce

Il ds rossonero Massara ha sottolineato che il Milan nutre ancora grandi ambizioni, a dispetto dell’avvio di campionato deludente che ha portato all’esonero di Giampaolo. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«L’obiettivo è migliorare, vogliamo essere ambiziosi, il Milan ha la necessità di puntare in alto, ci sono tante squadre forti ma non ci sentiamo da meno. Il campionato è tutto da giocare, dobbiamo avere l’ambizione per essere competitivi per la Champions».