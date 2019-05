Il rapporto tra il Milan e Leonardo è ai titoli di coda: ecco gli acquisti del dirigente brasiliano che non hanno convinto

E’ durata poco l’avventura di Leonardo al Milan. Meno di un anno, giusto il tempo di un paio di fugaci sessioni di mercato. In cui l’operato del dirigente brasiliano, evidentemente, non è stato sufficiente per convincere Gazidis a confermarlo una volta preso definitivamente in mano il club rossonero.

In questo senso, più che un Caldara tutto da verificare alla prova del campo, ha pesato il pessimo rendimento di un elemento come Higuain. Ma anche seconde linee come Laxalt e Castillejo hanno reso ampiamente al di sotto delle aspettative. E, a completare il quadro, lo stesso Bakayoko pare non aver convinto al punto da spingere il Milan ad investire per riscattarlo.