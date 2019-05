Leonardo pensa di lasciare il Milan, non c’è intesa con l’ad Gazidis: alla base delle loro divergenze ci sarebbe Ibrahimovic, ecco perché

Non si placano le tensioni in casa Milan: Leonardo sta seriamente pensando all’addio. Il rapporto con l’ad ex Arsenal Ivan Gazidis non è dei migliori.

Quali sono i motivi degli attriti tra i due? Stando alla ricostruzione di CalcioMercato.com, il pomo della discordia sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic: profilo gradito dal brasiliano per qualità ed esperienza, ma bocciato a gennaio da Gazidis, che vuole intraprendere una politica di mercato incentrata sugli under 25.