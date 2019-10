Milan: l’imprecisione di Piatek in zona gol

Pur coi problemi tattici del Milan di Giampaolo, Piatek è stato finora parecchio impreciso in finalizzazione. Nessun gol su azione

Il Milan riparte da Pioli, con l’allenatore ex Lazio che dovrà trovare il modo di far tornare Piatek ai suoi livelli. Se è vero che, tra le moltissime cose che non funzionavano, Giampaolo non era riuscito a far bene integrare il polacco nel suo gioco, va anche detto che l’ex Genoa è stato parecchio impreciso sottoporta.

Appena 2 gol, e tutti su rigore. Eppure, secondo gli Expected Goals, Piatek non ha avuto pochissime occasioni in queste prime 7 giornate, con 3 gol attesi su azione. Finora l’ex Genoa ha però solo segnato appunto dal dischetto.