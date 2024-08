Milan, Loftus-Cheek: «Ecco la PRIMA IMPRESSIONE su Fonseca. Vi confesso il RIMPIANTO della scorsa stagione»

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha concesso un’intervista interessante a La Gazzetta dello Sport

Ruben Loftus-Cheek è carico per l’imminente inizio di stagione. Ecco le parole del centrocampista del Milan rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

PASSATA STAGIONE – «La cosa buona: il secondo posto, che non è il primo ma va preso positivamente. La cosa cattiva: i quarti di Europa League. Avevamo una buona chance e non l’abbiamo sfruttata».

FONSECA – «Ci alleniamo durissimo, molto intensamente, e va benissimo. Ci incoraggia sempre a fare domande, vuole far passare i suoi concetti il più in fretta possibile. Mi sembra molto umile, a contatto con la realtà. Cosa ci chiede? Cose diverse. Contro City e Real abbiamo giocato davvero un buon calcio e possiamo ancora migliorare in fretta»