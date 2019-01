Paquetà è carico: «Milan, torniamo in Champions League»

Lucas Paquetà ha le idee chiare, vuole riportare il Milan nell’Europa che conta: ecco le parole del neo rossonero

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale, in collaborazione con Globo Tv, Lucas Paquetà si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Arrivato il Milan negli scorsi giorni, il classe 1997 ha le idee chiare: «Vorrei aiutare il Milan a vincere, e vorrei crescere ed essere sempre felice indossando questa maglia».

L’ex Flamengo, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, ha poi aggiunto a proposito degli obiettivi rossoneri: «Mi piacerebbe aiutare il Milan a tornare in Champions League, so quanto conta questa competizione per tutto l’ambiente rossonero».