Milan, Maldini si muove per l’erede di Calhanoglu: piace Yazici

Lontano il rinnovo di Calhanoglu per il Milan. Il Dt Maldini si muove per il sostituto: nel mirino Yazici del Lille

Si fa sempre più complicato il rinnovo con il Milan di Hakan Calhanoglu. Le parti restano lontane, con il fantasista turco che pretende un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione per la firma sul nuovo contratto, attualmente in scadenza la prossima estate.

Il Dt Maldini si starebbe muovendo così per trovare un sostituto e, stando al portale Todofichajes.com, avrebbe messo gli occhi su Yusuf Yazici per rimpiazzare il connazionale Calhanoglu. Il talento del Lille è seguito da altri club europei e avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. La dirigenza rossonera avrebbe già avuto dei contatti con la società di Ligue 1 e il prossimo match di Europa League tra le due squadre può essere l’occasione giusta per fare il punto della situazione su Yazici.