Milan, Maldini categorico: Romagnoli è incedibile

Paolo Maldini ha messo il veto sulla possibile cessione di Alessio Romagnoli: deve essere un punto di partenza del nuovo Milan

Il Milan dovrà necessariamente fare una cessione eccellente entro il 30 giugno per provare a mettere a posto il bilancio. Nella lista degli iscritti per salutare Milano figura Donnarumma (interessa tanto al nuovo Psg di Leonardo) ma non Alessio Romagnoli.

Come informa la Gazzetta dello Sport, per Maldini il capitano rossonero è e sarà una colonna portante del nuovo Milan. Incedibile. Anche perché, dal punto di vista economico il club di via Aldo Rossi non può monetizzare al massimo, visto che il 15% di una futura cessione sopra ai 25 milioni di euro spetta alla Roma