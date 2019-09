Milan, Maldini conferma Giampaolo: «Lo difenderemo sempre»

Il direttore tecnico Maldini ha fatto il punto della situazione in casa Milan: «Giampaolo scelta nostra, lo difenderemo»

Il direttore tecnico Paolo Maldini ha fatto il punto della situazione in casa Milan dopo la netta sconfitta subita contro la Fiorentina: «Le colpe sono di tutti, società, allenatore e calciatori. La manifestazione dei tifosi è giusta, non smetteranno comunque di sostenere la squadra. Però bisogna condividere le responsabilità, faremo autocritica generale ma senza usare troppe parole. Siamo alla sesta di campionato e le situazioni possono ribaltarsi in un attimo».

«È difficile spiegare questo passo indietro rispetto a Torino. Abbiamo trovato traffico al centro e questo fattore ha minato le nostre certezze. Il blasone del Milan fa giocare con una maglia pesante, forse uno dei motivi è questo».

Sul futuro di Marco Giampaolo: «Ripeto quanto ho detto domenica. L’allenatore è stato una nostra scelta e lo difenderemo sempre. Sapevamo di avere una squadra giovane e i problemi a cui saremmo andati incontro. Certo, speravamo di fare meglio. In questo momento sembrerebbe non esserci via d’uscita, ma troveremo una soluzione. I calciatori dovrebbero fare autocritica».