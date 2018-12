Il Direttore stragegico del Milan, Maldini, ha un piano per portare in Italia i due campioni: «Faremo di tutto per essere fra le prime 4».

Con la vittoria casalinga contro il Parma, il Milan di Rino Gattuso si è portato in quarta posizione in classifica. Se il campionato finisse oggi, la squadra rossonera sarebbe in linea con gli obiettivi della società, ma la stagione è ancora molto lunga e irta di insidie. Per questo la società vuole rafforzare l’organico a disposizione del tecnico, falcidiato nelle ultime settimane dagli infortuni. Fra i nomi più ricorrenti ci sono quelli di Zlatan Ibrahimovic per l’attacco e di Cesc Fabregas per il centrocampo.

Interrogato sul tema, il Direttore strategico rossonero, Paolo Maldini, ha svelato che la società ha un piano per arrivare ai due obiettivi e che intende fare tutti gli sforzi necessari per centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League: «Fabregas e Ibra? Abbiamo delle idee. – le parole del dirigente rossonero a “Sky Sport” – Vogliamo fare di tutto per arrivare tra le prime quattro e se si potrà fare noi ci siamo, ma siamo comunque contenti di questa squadra. Anche chi è in scadenza sta dimostrando grande professionalità».

