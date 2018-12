Milan, Massaro: «In rossonero anche gratis»

Milan, l’ex attaccante Daniele Massaro apre le porte ad un futuro nella dirigenza rossonera

Daniele Massaro, tra gli anni Ottanta e Novanta, ha vestito per otto anni la maglia del Milan. Tanti gol e senso di appartenenza alla società che gli ha dato tanto. Per questo, l’ex attaccante, apre le porte ad un futuro da dirigente nel club milanese.

ANCHE GRATIS – «Io ci andrei anche gratis» ha dichiarato Massaro in un’intervista rilasciata a Mediaset Premium. Dopo il campo, futuro da dirigente rossonero per lui? «Per allenare non basta un nome. Fare il dirigente non è facile» ha aggiunto l’ex attaccante.