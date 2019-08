Milan, Mirabelli: «Correa? Buon giocatore ma non risolve i problemi»

Milan, l’ex direttore sportivo Mirabelli parla della situazione dei rossoneri: «Correa? Non risolve i problemi, ma decide chi comanda»

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato dell’attuale situazione dei rossoneri. Queste le sue parole a Radio Sportiva:

«Sento cifre importanti su Correa. È un buon giocatore, ma non risolve i problemi. Decide chi comanda però. Suso? Non capisco chi auspica un modulo per farlo giocare da trequartista. Dopo il pre campionato bisognava avere le idee chiare».