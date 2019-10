Milan, Mirabelli rincara la dose: «Non si può essere prigionieri della storia»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, critica apertamente la dirigenza attuale del club rossonero

Massimiliano Mirabelli a gamba tesa sull’operato della nuova dirigenza del Milan, composta bandiere del club come Maldini e Boban. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo.

«Chi è stato un gran campione in campo, non vuol dire debba fare il dirigente. Il problema serio del Milan, io l’ho vissuto, oggi come oggi non deve vivere della sua storia. La storia va ricordata, ma non si può essere prigionieri di questa storia».