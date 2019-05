Milan, a fine stagione scadrà il contratto di Montolivo: il centrocampista tra un’esperienza all’estero ed il ritiro dal calcio

Si appresta a chiudersi, piuttosto mestamente, l’avventura di Riccardo Montolivo al Milan. L’esperto centrocampista, sotto la gestione Gattuso, è finito ai margini della rosa, senza essere mai impiegato in quella che sarà la sua ultima annata in rossonero. Il suo contratto infatti scadrà in estate e – come scontato – non ci sarà alcun rinnovo.

Per Montolivo, allora, si aprono ora due scenari almeno. Il primo lo porterebbe a cedere alle lusinghe che arrivano dall’estero, per vivere una o più stagioni lontano dall’Italia. Dove difficilmente potrebbe trovare una sistemazione gradita. Il secondo, a 34 anni compiuti a gennaio, porterebbe invece ad annunciare l’addio al calcio giocato. Un passo importante e sofferto, ma che non può essere escluso dopo le delusioni degli ultimi due anni in rossonero.