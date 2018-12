Il Milan sembra aver messo le mani su Luis Muriel. Dopo gli interessentamenti per Ibrahimovic e Pato, sarà lui a completare l’attacco

Arrivano aggiornamenti importanti sulla trattativa tra il Milan e Luis Muriel. Dopo le parole di Gattuso, l’affare sembra in dirittura d’arrivo con il giocatore che arriverebbe in rossonero in prestito. L’offerta per il riscatto è la stessa che fu proposta dalla Fiorentina prima dell’ingresso dei rossoneri nell’affare: 13 milioni, senza obbligo per non avere problemi con il Fair Play Finanziario.

Il colombiano avrebbe scelto il Diavolo al posto della Viola, consapevole di arrivare in una società con grandi obiettivi. Sul giocatore c’era anche la Roma, ma i buoni rapporti con il Siviglia (ancora aperti i discorsi su André Silva) hanno permesso a Leonardo e Maldini di spuntarla. Arriverebbe così un giocatore in grado di occupare tutte le posizione dell’attacco, perfetto come partner di Higuain in un attacco a due, ma anche ottimo per il 4-3-3.