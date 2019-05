Musacchio: «Abbiamo dato tutto. Riporteremo il Milan dove merita»

Il difensore del Milan Musacchio non nasconde il rammarico per la mancata qualificazione in Champions, ma è pronto per riprovarci

Mateo Musacchio è dispiaciuto per la mancata qualificazione in Champions League del suo Milan.

Il difensore rossonero suona la carica in vista della prossima stagione:«Abbiamo dato tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita ma purtroppo non è bastato. Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo quest’anno ma questo gruppo tornerà a luglio, più motivato che mai, per riportare il Milan dove merita!».