Milan-Napoli 2-0: risultato e diretta live

Milan-Napoli, quarti di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti alla diretta streaming del primo quarto di finale della Coppa Italia. Il Milan di Gattuso, che ha superato la Sampdoria negli ottavi con doppietta di Cutrone, affronterà il Napoli di Ancelotti vincitore sul Sassuolo con le firme di Milik e Ruiz. Una sfida che avviene ad appena tre giorni dall’ultimo scontro tra le due squadra, che hanno pareggiato 0-0 a San Siro in campionato. Un match secco da dentro o fuori: chi trionfa affronterà la vincente di Lazio-Inter di giovedì. Appuntamento alle 20.45 per l’inizio della gara.

Nel Milan, Gattuso sceglie Krzysztof Piatek dall’inizio: il polacco debutterà da titolare in maglia rossonera contro il connazionale Milik. Ai suoi lati Castillejo e Borini. Centrocampo titolare con Kessié, Bakayoko e Paquetà. Dietro, ai lati di Musacchio e Romagnoli pronti Abate e Laxalt. Cambia qualcosa Ancelotti rispetto alla partita di sabato e alla vigilia. Fuori Ospina, Albiol, Mario Rui, Mertens e Callejon per Meret, Maksimovic, Ghoulam, Allan e Diawara. In attacco spazio a Insigne e Milik, per la sfida tutta polacca con Piatek. Zielinski e Ruiz agiranno sulle fasce, davanti a Malcuit e Ghoulam con Maksimovic centrale insieme a Koulibaly. Torna Allan titolare dopo le voci sul trasferimento al PSG, ancora fuori Hamsik.

Milan-Napoli 2-0: il tabellino

MARCATORI: 11′ Piatek, 27′ Piatek

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

NOTE: Ammonito Malcuit, Milik

Milan-Napoli 2-0: diretta live e sintesi

38′ Bene Piatek anche in fase di non possesso, si fa vedere sia in appoggio ai compagni che in ripiegamento

35′ Giallo per Milik, brutto fallo da dietro a Bakayoko. Il polacco del Napoli sta perdendo di gran lunga la sfida con il connazionale rossonero: poco attivo e molto nervoso.

33′ Molto bene la difesa del Milan, Romagnoli respinge un bel cross verso Milik

31′ Insigne è l’unico a provarci per il Napoli, tiro da fuori che sfila alla destra di Donnarumma

29′ Giallo per Malcuit che ferma scorrettamente uno scatenato Piatek

27′ Incredibile il Pistolero! Gol stratosferico di Piatek! Da posizione defilata, coperto da Koulibaly, il polacco si accentra e scarica un siluro sul secondo palo, imprendibile per Meret! 2-0 Milan, delirio a San Siro!

25′ Bella azione del Diavolo, partita da Piatek e terminata da un bel cambio di gioco di Castillejo per Borini: l’esterno italiano impiega un po’ troppo tempo per tirare e la difesa del Napoli ha la meglio

22′ Milik in fuorigioco si frappone su un bel tiro di Ruiz che era fuggito sulla destra. Rimessa dal fondo per il Milan

21′ Sfida personale tra Insigne e Donnarumma. Super filtrante di Diawara per l’attaccante azzurro che prova a giro sul secondo palo ma il portiere rossonero si stende e para con facilità

20′ Il Napoli ci prova con il possesso ma non riesce a sfondare il muro rossonero. Il Diavolo quando riparte sa rendersi però molto pericoloso

18′ Pallone sanguinoso perso da Bakayoko, Allan recupera e prova il tiro ma viene respinto. Pronta ripartenza rossonera con Paquetà, ma Koulibaly salva in fallo laterale

16′ Ancora in avanti il Napoli, Milik non aggancia di testa. Gli azzurri sono ora in costante pressione, ma i rossoneri respingono

13′ Prova a rispondere il Napoli! Ancora Insigne dall’altezza del dischetto di rigore su assist di Malcuit, palla centrale ma forte, Donnarumma blocca in due tempi.

11′ Krzysztof Piatek! Subito il polacco a segno! Gol del Milan! Incertezza di Maksimovic, super lancio in profondità di Laxalt per il numero 19 che taglia come un coltello la difesa azzurra e davanti a Meret non sbaglia!

8′ Ci prova Insigne sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il tiro di collo esce debole e Donnarumma para senza problemi

7′ Subito risponde Piatek! Bel lancio di Laxalt in mezzo, Kessié al volo per il polacco che calcia di poco fuori!

5′ Prova il colpo di testa Insigne dopo una bella trama azzurra che ha schiacciato i rossoneri nella propria area, palla fuori

3′ Subito pressing asfissiante del Napoli, il Milan non ha paura e prova il giro palla con buona tecnica

1′ Inizia il quarto di finale tra Milan e Napoli!

Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza, le squadre stanno per entrare in campo

Diretta live dalle ore 20.45

Milan-Napoli: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso. A disposizione: Donnarumma A., Plizzari, Conti, Calabria, Strinic, Bertolacci, Suso, Rodriguez, Mauri, Calhanoglu, Cutrone.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti. A disposizione: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Albiol, Hysaj, Luperto, Verdi, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens.

Milan-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Questa volta Gattuso sembra non avere dubbi: il Pistolero Krzysztof Piatek giocherà la sua prima gara da titolare in rossonero. Dopo lo scampolo di gara proprio contro il Napoli di sabato, il polacco è in vantaggio su Cutrone. Nel tridente dentro anche Castillejo e Borini che faranno rifiatare Suso e Calhanoglu. Confermatissimo il centrocampo con Kessié, Bakayoko e Paquetà, mentre in difesa ai fianchi di Romagnoli e Musacchio sono favoriti Abate e Laxalt. Nel Napoli dovrebbero invece rifiatare sia Arkadiusz Milik che Piotr Zielinski: niente sfida polacca, spazio a Mertens con Insigne e ad Allan e Hamsik al centro. Gli esterni saranno Callejon e Ruiz, mentre dietro Malcuit e Ghoulam agiranno ai fianchi di Maksimovic e Koulibaly. In porta favorito Alex Meret su Ospina, miracoloso sabato sera contro Musacchio.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Mertens, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti. A disposizione: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Albiol, Hysaj, Luperto, Verdi, Zielinski, Diawara, Ounas, Milik.

Milan-Napoli: i precedenti del match

Il precedente più recente è quello di sabato scorso, quando a San Siro rossoneri e azzurri hanno impattato sullo 0-0. In generale, il Milan non vince a San Siro contro il Napoli dalla stagione ‘14/’15: da allora un altro pareggio per 0-0 lo scorso anno e due sconfitte per 1-2 e 0-4. Soffermandosi sui precedenti in Coppa Italia, le due squadre non si affrontano dall’edizione del 1990: allora nelle gare di andata e ritorno, ci fu uno 0-0 a San Siro e un 1-3 al San Paolo per il Diavolo. Nei 16 scontri in Coppa nazionale, il club di Milano è in vantaggio con 8 trionfi, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Milan-Napoli: l’arbitro del match

L’arbitro di Milan-Napoli sarà Piero Giacomelli, con Costanzo e Meli assistenti e Di Bello quarto uomo. Al VAR ci sarà Aureliano assistito da Schenone. Il fischietto di Trieste ha arbitrato entrambe le squadre quest’anno in una vittoria in trasferta: quella del Milan contro il Sassuolo (1-4) e quella del Napoli a Bergamo (1-2). Giacomelli ha anche diretto la gara di sedicesimi di Coppa Italia tra Udinese e Benevento, con i campani vittoriosi. Piccola curiosità: il direttore di gara fu l’arbitro che l’anno scorso diresse l’uscita degli azzurri dalla Coppa Italia, nel quarto di finale contro l’Atalanta (Dea vittoriosa per 2-1 al San Paolo)

Milan-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Milan-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (in HD canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.