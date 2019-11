Milan Napoli: i compiti tattici di Elmas

Ancelotti ha schierato Elmas come esterno sinistro nel 442 del Napoli. Il macedone ha però ricoperto una posizione più interna

Il Napoli contro il Milan si è schierato con un 442. Gli esterni (Callejon ed Elmas), erano molto dentro al campo, mentre i terzini alti a dare ampiezza. In mezzo agiva invece la mediana Zielinski-Allan, che formavano una sorta di quadrilatero coi difensori dietro.

Tuttavia, Elmas era piuttosto mobile per dare soluzione di passaggio nell’impostazione del Napoli. Per quanto nominalmente fosse esterno sinistro, capitava spesso venisse incontro ai due mediani per prendere il Milan ai fianchi. Si vede nella slide sopra, con la sua ricezione tra le linee che non viene letta dai rossoneri. Il macedone ha facilitato la risalita dei partenopei.