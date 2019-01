Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato del match tra Milan e Napoli e della possibilità di restrizioni per i tifosi

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato alcuni dettagli sul big match di sabato prossimo tra Milan e Napoli. L’anno scorso, l’ultima trasferta dei tifosi azzurri a Milano era stata preceduta da scontri che han portato alla morte di Daniele Belardinelli. E per questo motivo, Salvini ha voluto annunciare che non ci sarà nessuna restrizione e limitazione alla vendita di biglietti o per l’accesso allo stadio in occasione della sfida. Una scelta fatta: «puntando sul buon senso, sulla responsabilità e correttezza delle tifoserie di Milan e Napoli, oltre che sulla professionalità delle forze di polizia. Non vogliamo togliere il diritto ad un sano divertimento alla stragrande maggioranza dei tifosi perbene, ma in caso di problemi agirò di conseguenza».