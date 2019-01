Dagli archivi è spuntata una foto di Salvini risalente ad un Milan-Napoli di undici anni fa. In quella occasione, decise di accogliere i tifosi napoletani con dei sacchi della spazzatura – FOTO

Dopo undici anni, una foto controversa di Matteo Salvini è uscita allo scoperto. All’epoca, il Ministro ricopriva la carica di consigliere comunale di Milano, nonché di capogruppo della Lega. Nelle ultime ore è iniziata a circolare una foto di Salvini che, prima del match tra Milan e Napoli del 2008, accolse i tifosi napoletani con dei sacchi dell’immondizia. Il Corriere della Sera, tentando di far chiarezza sugli avvenimenti, riportò che Salvini si presentò davanti allo stadio con un gruppo di giovani della Lega, armati di secchi dell’immondizia, con chiaro intento provocatorio. La controversa iniziativa dell’allora consigliere non ebbe l’impatto mediatico sperato. I sacchetti della spazzatura accumulati, infatti, non furono molti ma solo qualche decina.