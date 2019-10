Milan, nel primo allenamento di Pioli spunta Caldara

Nel primo allenamento di Pioli da tecnico del Milan si è rivisto anche Mattia Caldara con il resto del gruppo rossonero

La notizia del giorno a casa Milan non è solo quella relativa all’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Direttamente da Milanello arriva un’altra ‘novità’. O meglio, una buona notizia.

Mattia Caldara è tornato in gruppo, il difensore ex Atalanta si è allenato con i compagni agli ordini del nuovo allenatore rossonero. Probabile che inizi ora il suo graduale percorso per il rientro in campo previsto per novembre.