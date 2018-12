Milan, niente Quagliarella a gennaio: rinnova con la Sampdoria

Fabio Quagliarella non indosserà la maglia del Milan nella seconda parte della stagione: l’attaccante ha rinnovato con la Sampdoria.

Non sarà Fabio Quagliarella il rinforzo in attacco per il Milan di Gennaro Gattuso nella seconda parte della stagione. L’esperto attaccante toscano, infatti, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, ha rinnovato il suo attuale contratto con la Sampdoria. Mancherebbe in tal senso soltanto l’ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni.

La punta napoletana è stata protagonista di un grande avvio di stagione con la maglia blucerchiata, che lo ha visto autore di 9 gol e 5 assist in 15 gare disputate. Di fatto per lui, che compirà 35 anni a gennaio, un gol ogni 142 minuti giocati, numeri che avevano indotto il Diavolo a pensare a lui una volta sfumata la possibilità di riportare in rossonero Zlatan Ibrahimovic. Ma ecco arrivare appunto il rinnovo con il club blucerchiato, per la gioia dei tifosi doriani, che potranno così continuare ad applaudire le sue prodezze anche nella seconda parte della stagione. Il Milan di Gattuso, invece, dovrà necessariamente andare su altri nomi.

QUAGLIARELLA SI ALLONTANA DAL MILAN: LA SAMPDORIA OFFRE IL RINNOVO