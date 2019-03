Dopo la sconfitta con la Samp non sono ammessi altri passi falsi: la corsa del Milan per la Champions League

Il Milan crolla a Genova e perde punti preziosissimi nell’anticipo contro la Sampdoria. I blucerchiati hanno guadagnato punti preziosi in ottica Europa League a discapito dei rossoneri. L’effetto domino spaventa, con le rivali dei genovesi pronte a rispondere e, soprattutto, con Lazio, Roma e Atalanta che hanno la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze.

Il Milan deve qualificarsi in Champions League per mille ragioni: premio di 50 milioni, possibilità di acquistare nomi di rilievo nel mercato estivo, tranquillizzare la Uefa. Non sono ammessi altri passi falsi. Il calendario annuncia sfide insidiose: nell’infrasettimanale contro l’Udinese i rossoneri sono chiamati a vincere, per poi andare a giocarsi il tutto per tutto all’Allianz Stadium contro la Juventus. Dopodiché, la squadra di Gattuso troverà la Lazio per un vero e proprio spareggio Champions. Le altre partite sono sulla carta abbordabili. Eccezion fatta per Torino e Fiorentina (entrambe trasferte), le altre sfide non dovrebbero impensierire i rossoneri, con avversari non irresistibili come Parma, Bologna, Frosinone e Spal. Il condizionale è obbligatorio: se il gioco proposto sarà lo stesso di questa sera, allora si può salutare qualsiasi sogno di gloria. Gattuso, i tifosi te lo chiedono: compi un altro miracolo e risveglia questo Milan!