Il Milan vuole un difensore centrale e pensa a Daniele Rugani, difensore della Juventus. Le ultimissime notizie

Il Milan, non è un mistero, cerca un nuovo difensore centrale. Il club rossonero ha bussato alle porte della Juventus per Merih Demiral ma avrebbe chiesto informazioni anche per un altro bianconero.

Secondo Tuttosport, dopo aver incassato il no per Demiral, il Milan ha chiesto informazioni anche per Daniele Rugani, difensore centrale classe ’94, attualmente quarta scelta per Sarri.