Milan, le novità sul futuro di Maldini dopo l’incontro con Gazidis

Le ultime sul faccia a faccia tra Maldini e l’ad Gazidis: cosa filtra dall’incontro per definire il futuro dell’ex capitano del Milan

Milan, quiete dopo la tempesta. Secondo le indiscrezioni riportate da Peppe Di Stefano di Sky Sport, filtrano sensazioni positive dall’incontro tra Maldini e Gazidis.

Per il verdetto occorrerà attendere lunedì: l’ad rossonero volerà a Madrid per la finale di Champions League Tottenham-Liverpool, per poi sedersi una volta tornato al tavolo con la bandiera del Milan per parlare del suo futuro.