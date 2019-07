Il Milan offre Biglia + 13 milioni per Veretout: no della Fiorentina

Il Milan ha provato un’altra offerta per arrivare a Jordan Veretout: 13 milioni più il cartellino di Lucas Biglia. La Fiorentina ha detto no

Il Milan vuole mettere a segno il terzo colpo a centrocampo. Dopo Krunic e Bennacer si torna con forza su Jordan Veretout. Il francese piace tanto a Maldini e Boban che non si sono arresi nonostante il sorpasso della Roma.

Secondo il Corriere dello Sport, per l’ex Aston Villa e Nantes il Milan avrebbe già anche inoltrato un’offerta al club toscano: 13 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia. Troppo poco per il club di Rocco Commisso, che non vuole incassare meno di 25 milioni di euro dall’addio del centrocampista.