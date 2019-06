Milan, oggi Tare potrebbe svelare il suo futuro: le ultime

Igli Tare è a un bivio: accettare la proposta del Milan come nuovo direttore sportivo o rimanere alla Lazio

Paolo Maldini sarà il nuovo DT, Zvonimir Boban è in arrivo. Manca l’allenatore, che sarà annunciato settimana prossima, e il nuovo direttore sportivo. Ecco in questo caso oggi potrebbe essere la giornata giusta per conoscere il futuro di Igli Tare.

Il dirigente albanese è il candidato principale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Milan e, come fa sapere Gianluca Di Marzio, l’ex attaccante dovrebbe dare una risposta nella giornata di oggi, stabilendo quale strada percorrere nel proprio, immediato futuro.